|В Иране потерпел крушение турецкий пассажирский самолет
|11.03.2018 20:04
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По предварительным данным, на борту находилось не менее десятка людей – восемь пассажиров и три члена экипажа.
В Иране разбился пассажирский самолет: никто не выжил, информирует svodka.net.
Об этом сообщает ISNA со ссылкой на представителя иранской Организации гражданской авиации.
Известно, что лайнер направлялся из Шарджи (ОАЭ) в Стамбул. Судно упало в провинции Чехармехаль и Бахтиария. После удара об землю оно загорелось.
По предварительным данным, на борту находилось не менее десятка людей – восемь пассажиров и три члена экипажа.
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