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Путин рассказал о намерении во время Олимпиады 2014 сбить самолет рейса Харьков – Стамбул
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11.03.2018 20:14
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Во время Олимпиады 2014 в Сочи напряжение сохранялось, пока не
выяснилось, что случай в самолете, следующем из Харькова в Стамбул,
является "пьяной выходкой", и самолет направляется не в Сочи, а в
Турцию. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин. Путин: Я им
сказал: "Действуйте в соответствии с планом" Фото: kremlin.ru
Инцидент в небе случился 7 февраля 2014 года, когда в Сочи
готовились к церемонии открытия Игр. Поэтому российские спецслужбы
доложили об этом Путину."Я спросил: "Что вы предлагаете?" И ответ
ожидаемый – "В соответствии с предусмотренным на случай
подобного развития ситуации. ...Сбить. ...Я им сказал: "Действуйте
в соответствии с планом", – рассказал российский президент.По
его словам, напряжение сохранялось, пока через некоторое время не
позвонили из службы безопасности и не проинформировали, что "это
была пьяная выходка, и самолет направляется в Турцию".Самолет,
следующий в Стамбул, пытался направить в Сочи 44-летний пьяный
харьковчанин Артем Козлов. Он заявил, что у него бомба. Козлову не
удалось изменить курс, и авиалайнер благополучно приземлился в
Стамбуле. Самолет с авиаугонщиком сопровождали турецкие
истребители. После приземления харьковчанин предстал перед судом.
Бомбы у него не было.
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