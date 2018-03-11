|Сборная Украины по биатлону поедет на этап Кубка мира в Тюмень
|11.03.2018 20:20
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Украинские биатлонисты выступят на этапе Кубка мира сильнейшим составом.
Бойкота не будет: сборная Украины поедет на этап Кубка мира в Тюмень, информирует svodka.net.
Сборная Украины по биатлону сильнейшим составом поедет на завершающий этап Кубка мира в Тюмень.
Об этом сообщает Isport со ссылкой на комментатора телеканала «UA:Перший» Андрея Столярчука, который отметил, что принято окончательное решение об участии сборной Украины в российском этапе Кубка мира.
К женской сборной точно присоединятся Юлия Журавок и Ольга Абрамова, которые идут в топ-10 общего зачета Кубка IBU. Ранее команда США решила бойкотировать этап Кубка мира в России. А вот руководитель норвежской сборной Йоханнес Бе подобную акцию не поддержал, заявив, что готов ехать в Тюмень.
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