



Днями, 6 березня, відомому співакові Віталію Козловському виповнилося 33 роки і святкування цієї дати виконавець вирішив зробити пишним та із зірковим складом гостей.



"У 10 років мені здавалося, що в 20 я вже буду дуже дорослим. В 20 я думав, що 30 - це вже зрілість і майже наступаюча старість. Що я думаю зараз з приводу 40 в свої 33, що настали? А я перестав думати про такі дурниці. Адже з часом мені стало гранично ясно, що кількість прожитих років - це всього лише цифри. А заглиблюючись в кількість, ми себе обмежуємо, як мінімум в свободі. Кожен новий рік мого життя дає мені нове, потрібне, невідоме раніше. Я не боюся віку. Я ціную і поважаю його. Адже це мій багаж, моя історія, мої помилки, мої поразки, мої перемоги! І щороку - це новий старт! " - написав Віталій у Інстаграмі.



На святкуванні дня народження співака були присутні чоловік Сумської Віталій Борисюк, український дизайнер Олена Бернацька, ведуча програми "Орел і Решка" Леся Никитюк і піар-менеджер Віталія Козловського Юлія Бакуменко, а от фотографії зі святкування опублікувала Сумська в Facebook.



















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