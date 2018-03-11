Принцесса Швеции Мадлен стала многодетной матерью Шведская принцесса Мадлен родила третьего ребенка. Представительница монаршего семейства 9 марта родила третьего ребенка — девочку. Радостную новость сообщила пресс-служба королевского двора страны, информирует svodka.net. Принцесса Швеции Мадлен 9 марта родила третьего ребенка. Согласно официальной информации, представительница монаршего семейства родила девочку. Об этом сообщает пресс-служба королевского двора страны. «Принцесса Мадлен родила 9 марта в 00.41 (2.41 мск) девочку», — отмечается в официальном заявлении. Также известно, что вес ребенка составил 3465 г, а его рост — 50 см. Читайте: Благополучная Швеция начала готовить население к войне, - Times До настоящего момента принцесса Мадлен и ее супруг, американский бизнесмен Кристофер О’Нил, воспитывали двоих детей — дочь Леонор и сына Николаса. Ранее сообщалось, что снимок новорожденной дочери Кайли Дженнер собрал 15 миллионов лайков за сутки. svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/



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