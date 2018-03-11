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Принцесса Швеции Мадлен стала многодетной матерью
11.03.2018 20:28
Принцесса Швеции Мадлен стала многодетной матерью

Шведская принцесса Мадлен родила третьего ребенка.

Представительница монаршего семейства 9 марта родила третьего ребенка — девочку. Радостную новость сообщила пресс-служба королевского двора страны, информирует svodka.net.

Принцесса Швеции Мадлен 9 марта родила третьего ребенка. Согласно официальной информации, представительница монаршего семейства родила девочку. Об этом сообщает пресс-служба королевского двора страны.

«Принцесса Мадлен родила 9 марта в 00.41 (2.41 мск) девочку», — отмечается в официальном заявлении.

Также известно, что вес ребенка составил 3465 г, а его рост — 50 см.

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До настоящего момента принцесса Мадлен и ее супруг, американский бизнесмен Кристофер О’Нил, воспитывали двоих детей — дочь Леонор и сына Николаса.

Ранее сообщалось, что снимок новорожденной дочери Кайли Дженнер собрал 15 миллионов лайков за сутки.

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