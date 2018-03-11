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Председатели парламентов Украины, Молдовы, Литвы, Польши и Латвии подписали письмо против "Северного потока – 2"
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11.03.2018 20:30
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Газопровод "Северный поток – 2" направлен на создание
энергетической зависимости государств Европейского Союза от России,
уверены главы парламентов Украины, Молдовы, Латвии, Литвы и Польши.
Пять стран подписали письмо о "Северном потоке – 2" Фото: EPA
"Газопровод "Северный поток – 2" направлен на создание
энергетической зависимости государств Европейского Союза от
России", – говорится в письме.Авторы указывают, что
энергетическая безопасность – ключевой компонент объединенной
и процветающей Европы. Несмотря на то, что "Северный поток - 2"
представлен как коммерческий проект, на самом деле он является
инструментом политики РФ, отмечается в письме.Страны-подписанты
документа призвали государства Европы гарантировать, что газопровод
будут эксплуатировать в соответствии с правилами
Евросоюза."Благодаря тому, что этот документ подписала группа
стран, а не отдельные государства, такой голос более слышен... Один
принцип – общая обеспокоенность о безопасности всех стран
Европейского Союза, а также стран, находящихся в восточной ее
части. Мы хотим сотрудничать со всеми, но хотим также, чтобы
уважали и заботу о безопасности граждан наших стран Балтии и
Польши. Мы все вместе поддерживаем Украину, которая в эти дни ведет
тяжелую борьбу за свою независимость", – сказал журналистам
председатель парламента Польши Марек Кухцинский.Как сообщала
пресс-служба Верховной Рады, спикер украинского парламента Андрей
Парубий и его молдавский коллега Андриан Канду подписали письмо 2
марта в Кишиневе."В этом письме "Северный поток – 2"
оценивается как фактор дестабилизации, подчеркнуты попытки повлиять
со стороны руководства РФ на Европейские государства и ослабить
наши страны", – заявлял Парубий.Проект "Северный поток –
2", возглавляемый бывшим канцлером Германии Герхардом
Шредером, предусматривает строительство двух ниток газопровода
совокупной мощностью 55 млрд м³ газа в год из России в Германию по
дну Балтийского моря. Действующий газопровод "Северный поток"
состоит из двух ниток протяженностью 1224 км с пропускной
способностью 27,5 млрд м³ каждая. Он проходит по дну Балтийского
моря. "Газпром" начал поставки по этому газопроводу в 2012 году.В
декабре 2015 года президент Европейского совета Дональд Туск
заявил, что проект второй очереди газопровода "Северный поток"
не соответствует энергетическим правилам ЕС (Третьему
энергетическому пакету) и подрывает роль Украины как транзитера
газа.В марте 2016 года восемь стран Евросоюза (Венгрия, Латвия,
Польша, Румыния, Словакия, Чехия, Эстония и Литва) подписали
обращение в Еврокомиссию с протестом против проекта
газопровода. В то же время его строительство поддерживают Германия,
Франция, Австрия и Нидерланды, писала "Немецкая
волна". Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что в
ЕС нет единодушного согласия относительно переговоров с
Россией по "Северному потоку – 2".В феврале 2018
года канцлер ФРГ Ангела Меркель отметила, что не видит в
газопроводе угрозы для энергетической безопасности
Европы.Начать строительство второй очереди "Северного
потока" планируют в 2018 году. Ориентировочная стоимость
проекта – €9,5 млрд.
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