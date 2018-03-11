|В горах Ирана потерпел крушение самолет: все пассажиры погибли
|11.03.2018 20:43
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В воскресенье, 11 марта, в горах Ирана разбился частный турецкий самолет компании Basaran Holding. Об этом сообщает Reuters.
Воздушное судно направлялось в город Стамбул в Турции из города Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах.
"Мы можем подтвердить, что турецкий частный самолет ... при прохождении через наше воздушное пространство исчез из радара и разбился около Шахри-Корда", - сказала представительница Организации гражданской авиации Ирана Реза Джафарзаде.
Отмечается, что в момент аварии на борту самолета находились восемь человек, все они погибли.
Как сообщал svodka.net ранее, в среду, 7 марта, на юге Чечни разбился российский вертолет Ми-8. В результате трагического инцидента погибли до девяти человек.
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