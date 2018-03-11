В от ям на Набережном шоссе пострадали 15 автомобилей.

Водители были вынуждены менять одно или два колеса, сообщает " Оперативный", передает со ссылкой на .

", Набережное шоссе, метрах в 200 к мосту Метро стоит сразу 10 машин с пробитыми колесами, из них в 7 пробиты сразу по два колеса. Все из-за страшных, огромных ям на дороге", - говорится в сообщении.

Позже появилась информация, что еще 5 машин получили повреждения.

На Житомирской трассе в , в сторону выезда из столицы, водитель Infiniti резко затормозил на светофоре, на скользкой дороге двинулся дальше и напоролся на отбойник. Такую предварительную причину сообщает " Оперативный".

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