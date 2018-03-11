Федеральная служба безопасности РФ ликвидировала подозреваемых в
подготовке теракта в Саратовской области. ФСБ заявила о
предотвращении теракта Фото: wikipedia.org "При попытке задержания
следовавшие на автомобиле преступники оказали вооруженное
сопротивление сотрудникам органов безопасности и в ходе
завязавшегося боестолкновения получили ранения, несовместимые с
жизнью", – говорится в сообщении пресс-службы ФСБ.На месте
происшествия правоохранители обнаружили пистолеты ТТ и ПМ, которые
использовали подозреваемые, самодельную ручную гранату и
самодельное взрывное устройство мощностью около 3 кг в тротиловом
эквиваленте с поражающими элементами.ФСБ открыло уголовное
дело с квалификацией "приготовление к теракту".
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