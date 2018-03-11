Главы парламентов Польши, Литвы и Латвии в литовской столице городе Вильнюс подписали письмо касательно угроз, которые представляет газопровод "Северный поток - 2". Об этом сообщает Польское радио .

"Газопровод "Северный поток - 2" направлен на энергетическую зависимость государств Европейского Союза от России", - говорится в письме, которое направили руководителям парламентов европейских стран.

Известно, что указанный документ Украина и Молдова уже подписали ранее.

"Благодаря тому, что этот документ подписала группа стран, а не отдельные государства, такой голос более слышен. Один принцип - общее беспокойство о безопасности всех стран Евросоюза, а также стран, находящихся в восточной ее части. Мы хотим сотрудничать со всеми, но хотим также, чтобы уважали и заботу о безопасности наших граждан балтийских стран и Польши. Мы все вместе поддерживаем Украину, которая в эти дни ведет тяжелую борьбу за свою Независимость", - сказал спикер Сейма Польши Марек Кухцинський.

Он подчеркнул, что другое дело - это принцип солидарности, а также сотрудничества равных лиц с равными, свободных со свободными, что является фундаментом Европейского союза.

Кроме того, в письме отмечается, что ключевой компонент объединенной и процветающей Европы - энергетическая безопасность. Авторы письма уверены, что "Северный поток-2" является инструментом политики Российской Федерации, хотя его и представляют в качестве коммерческого проекта.

Таким образом, Украина, Польша, Литва, Латвия и Молдова призвали европейские страны гарантировать, что эксплуатация "Северного потока-2" будет осуществляться только в соответствии с правилами Европейского союза.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский заявил, что строительство газопровода "Северный поток-2" предоставит России возможность еще больше захватить Украину, поскольку перекроет украинский газопровод.

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