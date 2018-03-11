|Порошенко о миротворческой миссии
|11.03.2018 20:52
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Президент Украины Петр Порошенко уверен, что введение миротворческой миссии это единственный вариант восстановления суверенитета на оккупированном Донбассе и прекращение убийств украинцев.
Порошенко: миротворческая задача – единственный вариант восстановления суверенитета на оккупированном Донбассе, информирует svodka.net.
«Буду делать все возможное, чтобы как можно быстрее ввести миротворческую миссию ООН на оккупированном Донбассе. Это — единственный вариант, который может остановить убийства украинцев как гражданских, так и военных, как можно восстановить украинский суверенитет на оккупированном Донбассе», – написал он на своей странице в Фейсбук в воскресенье вечером.
Также президент Украины подчеркнул, что для этого довольно, чтобы Россия ушла из оккупированных территорий.