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Блогер назвал неработающий эскалатор на киевском вокзале символом украинских реформ
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11.03.2018 21:02
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Львовский блогер Илья Кенигштейн сравнил происходящее с эскалатором
на главном железнодорожном вокзале Киева с волшебством из книг о
Гарри Поттере. Эскалатор на киевском вокзале часто ремонтируется
Фото: Сергій Лещенко / Facebook "Несмотря на смену топ-менеджера
дороги, несмотря на критику толпы украинских инфлюенсеров,
превративших этот эскалатор в мем, несмотря на усилия целого
министра инфраструктуры и очередь связанных с этим
скандалов, – эскалатор на главном киевском ЖД вокзале так и не
починили. Не смогли. Механизм самодвижущихся ступенек оказался
сильнее опытных технократов и крепких хозяйственников", –
написал он.Блогер отмечает, что иногда механизм работает."Когда
работает – неизвестно. Для одного очевидца – работает,
для другого – нет. Ранним утром работает, поздним – нет.
Ночью работает – днем нет. Или наоборот. ...Полный Хогвартс
(школа волшебников из книги о Гарри
Поттере. – )", – заявил он.Кенигштейн считает
происходящее "сплошной манипуляцией сознанием"."Вроде эскалатор
починили, а на самом деле нет. Вроде валютная либерализация
случилась – а на самом деле нет. Вроде коррупционеров
сажают – а на самом деле нет. Вроде снег убирают – а на
самом деле нет. Вроде 144 реформы запустили – а на самом деле
нет. Этот эскалатор и есть символ наших реформ. Символ власти,
которая благодаря вот таким наперсточным манипуляциям умудрилась за
26 лет задвинуть нашу страну на обочину цивилизации, превратив
Украину, с ее колоссальными ресурсами и человеческим
потенциалом – в глухую провинцию, в которой плохо ремонтируют
дороги, плохо убирают снег, годами не могут починить центральный
эскалатор на главном вокзале, и водят народ за нос, рассказывая про
реформы и инновации", – написал блогер.
https://www.facebook.com/kenigshtein/posts/1585902198129555
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