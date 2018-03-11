|В Петербурге напали на пикетчиков, державшего флаг Украины
|11.03.2018 21:50
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Акция в поддержку политзаключенного в России закончилась нападением на активистаВ Санкт-Петербурге напали на одного из участников пикета в поддержку политзаключенного Кремля, оппозиционного режиму Путина активиста Дениса Бахолдина. В руках у пикетчиков был флаг Украины.
Фото: facebook.com/SPBSOLIDARNOST
Полиция задержала нападающего, у него изъяли нож, - сообщает инициатива "Солидарность Санкт-Петербурга".
Участник антивоенных акций, московский активист Денис Бахолдин в 2014 году переехал в Украину. А в марте 2017-го он вдруг исчез. В июне к матери Дениса пришли с обыском. Следователи сообщили, что уже несколько месяцев он находится в СИЗО Брянска.
Напомним, в аннексирована Крыму в рамках акции "Крымский марафон" активисты собрали около 2 миллионов рублей (930 тыс. грн.) в поддержку политзаключенных и общественных активистов на полуострове.
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