Акция в поддержку политзаключенного в России закончилась нападением на активиста

Полиция задержала нападающего, у него изъяли нож, - сообщает инициатива "Солидарность Санкт-Петербурга".

Участник антивоенных акций, московский активист Денис Бахолдин в 2014 году переехал в Украину. А в марте 2017-го он вдруг исчез. В июне к матери Дениса пришли с обыском. Следователи сообщили, что уже несколько месяцев он находится в СИЗО Брянска.

Напомним, в аннексирована Крыму в рамках акции "Крымский марафон" активисты собрали около 2 миллионов рублей (930 тыс. грн.) в поддержку политзаключенных и общественных активистов на полуострове.