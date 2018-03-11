Старинный цирк «Пилигрим»: возрождая традиции российского циркового искусства Вы когда-нибудь задумывались над тем, что привычные для нашего сознания и, вероятно, понимания вещи совсем недавно могли быть совершенно иными и пройти довольно длинный путь изменений, прежде чем стать тем, что мы называем нормой?А вы не думали, что в процессе этих самых изменений в угоду внешним факторам (и в первую очередь зрителю) могло быть безвозвратно утеряно самое главное в этих вещах — идея, смысл?И коль уж интрига относительно темы данной статьи, в которой пойдет речь о российских цирковых традициях, была раскрыта еще в заголовке, нам остается лишь еще раз сконцентрировать внимание «достопочтенной публики» на том, что цирковые представления, о которых мы помним с раннего детства, на рубеже XIX-XX столетия выглядели несколько иначе, если не сказать, что отличались кардинально. Причем изменения, которые претерпел с тех пор цирк, коснулись не сколько набора разрозненных номеров с привычными дрессированными животными, клоунами и акробатами, сколько самой атмосферы «безудержного веселья», меняющейся с каждой потерей того или иного номера программы и привнесения в цирк элементов high-tech. Но вот узнать, что именно потерял российский цирк за прошедшие 100 лет, а что пришло на смену когда-то «классическим номерам», можно сейчас, в XXI веке на представлении Старинного цирка «Пилигрим» «Девочка, влюбленная в цирк».«Я в этом цирке шпрехшталмейстер, я объявляю номера»И хотя программа «Пилигрима» и начинается со знакомого каждому с детства импровизированного шоу клоуна Арто (в исполнении Артака Арутюняна) и его очаровательной помощницы мадемуазель Ми-Ми, которые несколько раз за представление будут выходить на сцену и в зрительный зал, гораздо большее внимание зрителей привлекает конферансье цирка, который, собственно, объявит номер клоуна, да и все последующие.Французский выговор, высокопарные обращения к «достопочтенной публике», потертый фрак, цилиндр и пенсне — все эти атрибуты вкупе с изящной манерой объявления номеров молниеносно заставляют зрителей окунуться в атмосферу Российской империи рубежа веков и императорского цирка в Санкт-Петербурге, о котором конферансье будет часто упоминать на протяжении только представления. Но при всей его высокопарности и манерности, в шпрехшталмейстере чувствуется что-то родное и давно забытое — он не только дарит зрителям ощущение вовлеченности в происходящее действо — ведь именно он предложил главной героине «из зала» (той самой девочке, влюбленной в цирк) подписать договор с цирком — но и создает ту неповторимую атмосферу камерности — трудно сказать, большую или меньшую часть времени он проводит в зрительном зале, а не на сцене.«Вот пистолеты уж блеснули, гремит о шомпол молоток…»Но только одним лишь конферансье прямые репризы к цирковым традициям XIX века в «Пилигриме» не заканчиваются. Буквально следующий номер привел на сцену типичных представителей «золотой молодежи» того времени — фехтовальщиков-бритеров Анри и Виктора Мазорини, которые на протяжении нескольких минут будут демонстрировать искусство поединков на шпагах, граничащее с опасными для жизни трюками — все то, что так любила интернациональная толпа Санкт-Петербурга. Костюмы — соответствующие, шпаги — настоящие, бутафории никакой. Может, именно эта реалистичность и фатализм артистов подкупала тогдашнюю, да и сегодняшнюю публику в зале.«Spente le stelle»«Серебряный век» — расцвет балетного и оперного искусства, которое выходит на международный уровень (в первую очередь, это русские театральные сезоны Дягелева в Париже). Естественно, что Цирк реагирует на предпочтения публики и внедряет в свою программу «оперных див», которые либо сопровождают пением номера артистов, либо же выступают самостоятельными героями номеров. В цирке «Пилигрим» такой оперной певицей стала мадемуазель Лилу (Елена Зотова) и отчасти девочка, влюбленная в цирк мисс Кэйти (Екатерина Коцюржинская).«Не перевелись еще богатыри на земле русской»Пожалуй, одним из самых захватывающих номеров и в прямом смысле «гвоздем программы» стал силовой номер 63-ого рекордсмена Книги рекордов Гиннеса Дмитрия Халаджи, представленного публике богатырем Ильей Муромцем. Поднятие гирь, размахивание огромным мечом, сгибание шпал и, наконец, забивание гвоздей голыми руками не может не вызвать гордость за нацию и удивление тому, каких силачей рождала и продолжает рождать Русская земля!«Смешались в кучу кони, люди…»Дрессированные собаки, змеи, акробаты, гимнасты и жонглеры, огненное шоу и шоу воздушных шаров — все это и многое другое ждет зрителей в «Пилигриме», правда как и других цирках, следовательно акцентировать на этом внимание мы не будем. Отметим только то, что уютная обстановка заставит зрителей несколько иначе наблюдать за происходящем со сцены.В качестве послесловия…Можно ли сказать, что представление Старинного цирка «Пилигрим» не соответствует духу времени? Пожалуй, что нет: несмотря на отсутствие столь привычных спецэффектов (как световых, так и звуковых) и круглой арены (вместо нее менее обыкновенный амфитеатр) — толпа была прикована к действию с первой до последней минуты. Можно ли сказать, что «Девочка влюбленная в цирк» отличается от того, что мы все привыкли видеть в цирках? Пожалуй, что да: силовые номера, шпажисты, оперная музыка и пр. — ничего подобного в других цирках сейчас не показывают. И, наконец, главный вопрос: удалось ли во время представления погрузиться в атмосферу семейности и и какой-то камерности? Конечно, да. Это, пожалуй, одна из основных задач, которую поставили продюсеры цирка Петр Луначарский и Денис Руденко и смогли реализовать все без исключения артисты «Пилигрима», вложив в представление, пожалуй, самое главное — частичку своей души. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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