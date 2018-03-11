Ученые пока не смогли выявить патоген, дерзкий смертельную болезнь, которая грозит стать страшнее лихорадки Ласса и вируса Эбола.



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Всемирная организация здравоохранения предупредила медицинских работников по всему миру о появлении эпидемического заболевания, которое вызывается неизвестным патогеном. ВОЗ обозначили ее как «болезнь Икс», передает .

«Судя по всему, следующая вспышка будет такой, какой мы раньше не видели… Кажется, странно называть болезнь «Икс», но мы обозначили ее так, поскольку мы еще ведем работу по подготовке вакцин и диагностических тестов», - сообщил исполнительный директор Норвежского исследовательского совета и научный консультант ВОЗ Джон-Арне Роттинген.

Ученые на данный момент не знают патогена, который вызывает «болезнь Икс». Предположительно, она передается через общение с животными или контакте с ВИЧ-инфицированными, однако конкретный патогенез не установлен.

По мнению специалистов, эта болезнь может стать более серьезной, чем лихорадка Ласса и вирус Эбола. Эти заболевания убили более 11 000 человек в Африке. Последняя мощная вспышка лихорадки Ласса произошла в этом году, за несколько недель в Нигерии умерли более ста человек, уровень смертности достиг 23,8 процента.

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