Американские СМИ уже называли Швецию возможным местом встречи двух государственных лидеров

Об этом заявил премьер-министр Швеции Стефан Лёвен, пишет The Local.

"Если мы можем как-то помочь, мы это сделаем", - сказал Левен на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Люксембурга Беттель.

В интервью шведским СМИ Левен отметил роль Швеции в прошлом: американские дипломаты использовали посольство Швеции в Пхеньяне как канал общения с КНДР.

"Я не хочу слишком спекулировать относительно того, что это может означать. Но тот факт, что мы защитной силой для США, что мы были на границе с 1950-х, что мы имели посольство в Пхеньяне с начала 1970-х, обеспечивает нам такие отношения с Северной Кореей, в которых, как мы чувствуем, они нам доверяют", - сказал Левен.

Американские медиа, такие как Washington Post и ABC News, уже называли Швецию возможным местом встречи Трампа и Ким Чен Ына.

Напомним, руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын на встрече с делегацией спецпосланников из Южной Кореи заявил, что хочет решительно продвигать вопрос национального воссоединения.

Руководство Северной Кореи согласилось приостановить ядерные испытания и начать переговоры с США.

Президент США Дональд Трамп принял предложение северокорейского лидера Ким Чен Ына провести прямые переговоры.