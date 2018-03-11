|Швеция готова стать площадкой для встречи Трампа и Ким Чен Ына
|11.03.2018 22:06
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Американские СМИ уже называли Швецию возможным местом встречи двух государственных лидеровШвеция готова провести историческую встречу между президентом США Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном.
Фото: ap.org
Об этом заявил премьер-министр Швеции Стефан Лёвен, пишет The Local.
"Если мы можем как-то помочь, мы это сделаем", - сказал Левен на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Люксембурга Беттель.
В интервью шведским СМИ Левен отметил роль Швеции в прошлом: американские дипломаты использовали посольство Швеции в Пхеньяне как канал общения с КНДР.
"Я не хочу слишком спекулировать относительно того, что это может означать. Но тот факт, что мы защитной силой для США, что мы были на границе с 1950-х, что мы имели посольство в Пхеньяне с начала 1970-х, обеспечивает нам такие отношения с Северной Кореей, в которых, как мы чувствуем, они нам доверяют", - сказал Левен.
Американские медиа, такие как Washington Post и ABC News, уже называли Швецию возможным местом встречи Трампа и Ким Чен Ына.
Напомним, руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын на встрече с делегацией спецпосланников из Южной Кореи заявил, что хочет решительно продвигать вопрос национального воссоединения.
Руководство Северной Кореи согласилось приостановить ядерные испытания и начать переговоры с США.
Президент США Дональд Трамп принял предложение северокорейского лидера Ким Чен Ына провести прямые переговоры.
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