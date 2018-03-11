В воскресенье, 11 марта, прежний руководитель нефтяной компании "ЮКОС" Михаил Ходорковский досрочно проголосовал на президентских выборах в Российской Федерации. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Тwitter и опубликовал соответствующее фото.

Кроме того, Ходорковский испортил бюллетень, написав на нем "Путин #надоел".

"Специально съездил на избирательный участок за 700 км чтобы начать протестную акцию "Путин #надоел". Присоединяйтесь", - говорится в сообщении.

Также в аннексированном Севастополе на досрочных выборах проголосовали как минимум 500 российских военных. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщал svodka.net ранее, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что "власть" аннексированного Крыма для обеспечения обязательного прихода крымских татар на участки для голосования на российских выборах подключает спецслужбы.

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