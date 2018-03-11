|С полуночи один украинский военный погиб, двое ранены, - штаб АТО
|11.03.2018 22:14
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Сепаратисты трижды обстреливали позиции ВСУС полуночи 11 марта штаб АТО зафиксировал три обстрелы позиций ВСУ незаконными вооруженными формированиями. Один украинский военный погиб во время выполнения боевого задания по перевозке имущества в результате подрыва. Двое получили ранения: в результате обстрелов и при проверке минного поля.
Фото: gettyimages.com
"Боевики российско-оккупационных войск продолжают осуществлять обстрелы позиций сил АТО, срывая договоренности о полном прекращении огня. С начала суток зафиксировано три обстрелы позиций украинских защитников", - сообщают в пресс-центре штаба АТО состоянию на 18:00.
На Луганском направлении боевики из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вели огонь по укреплениям сил АТО в районе населенных пунктов Троицкое, Луганское и Новозвановка.
"В результате вражеских обстрелов в Новозванивци один военнослужащий получил ранение", - информирует пресс-центр штаба.
На Донецком направлении в течение дня сохранялась тишина.
"Несмотря на это, во время выполнения военный задачи по перевозке имущества в результате подрыва погиб украинский военнослужащий. Еще один наш защитник во время проверки минного поля - получил осколочные ранения. Оба ранены оперативно доставлены в военно-медицинского учреждения. Им оказана необходимая медицинская помощь", - сообщают в пресс-центре штаба АТО.
Напомним, в субботу, 10 марта, незаконные вооруженные формирования пять раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе, один военнослужащий был ранен.
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