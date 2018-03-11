Сепаратисты трижды обстреливали позиции ВСУ

"Боевики российско-оккупационных войск продолжают осуществлять обстрелы позиций сил АТО, срывая договоренности о полном прекращении огня. С начала суток зафиксировано три обстрелы позиций украинских защитников", - сообщают в пресс-центре штаба АТО состоянию на 18:00.

На Луганском направлении боевики из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вели огонь по укреплениям сил АТО в районе населенных пунктов Троицкое, Луганское и Новозвановка.

"В результате вражеских обстрелов в Новозванивци один военнослужащий получил ранение", - информирует пресс-центр штаба.

На Донецком направлении в течение дня сохранялась тишина.

"Несмотря на это, во время выполнения военный задачи по перевозке имущества в результате подрыва погиб украинский военнослужащий. Еще один наш защитник во время проверки минного поля - получил осколочные ранения. Оба ранены оперативно доставлены в военно-медицинского учреждения. Им оказана необходимая медицинская помощь", - сообщают в пресс-центре штаба АТО.

Напомним, в субботу, 10 марта, незаконные вооруженные формирования пять раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе, один военнослужащий был ранен.