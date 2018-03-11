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Могерини заявила, что миссия ОБСЕ должна получить доступ ко всей украинско-российской границе
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11.03.2018 22:21
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ЕС прилагает усилия для разрешения кофликта на востоке Украины,
отметила глава европейской дипломатии Федерика Могерини. Могерини:
ЕС не только является крупнейшим участником в СММ ОБСЕ, но
теперь мы и усиливаем наш вклад Фото: EPA "Мы хотели бы, чтобы
специальная мониторинговая задача ОБСЕ в Украине имела полный
доступ ко всей территории Украины, в том числе вдоль
украинско-российской границы, в соответствии со своим мандатом.
Если бы задача, согласованная Совбезом ООН (миротворческая
задача ООН. – ), могла бы все это ускорить и помочь
продвижению реализации Минских соглашений, мы бы, конечно, были
только за" – сказала дипломат.По ее словам, ЕС прилагает
усилия для разрешения кофликта на востоке Украины."Наше
взаимодействие через наши государства-члены – Францию и
Германию – с Украиной и Россией, с ОБСЕ, ООН и США, является
тесным и происходит на постоянной основе. Мы не только являемся
крупнейшим участником в СММ ОБСЕ, но теперь и усиливаем наш вклад.
Кроме того, мы поддерживаем переговоры в трехсторонней контактной
группе", – заявила Могерини.Вооруженный конфликт на востоке
Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся
между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками,
которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. РФ
отрицает свою причастность к конфликту.СММ ОБСЕ является
невооруженной гражданской миссией, которая наблюдает за ситуацией
во всех регионах Украины. Она регулярно готовит отчеты об
обстановке в стране, а также участвует в переговорах между
сторонами конфликта на Донбассе. Миссия начала свою работу 29 июля
2014 года.19 октября 2017 года президент РФ Владимир Путин заявил,
что границу между Россией и оккупированными территориями Донбасса
можно закрыть только после решения политических вопросов, в том
числе принятия властями Украины закона об амнистии. Он подчеркнул,
что Россия не допустит закрытия границы с оккупированными
районами Донецкой и Луганской областей Украины.Украина в
трехсторонней контактной группе часто требовала предоставления
доступа СММ ОБСЕ к не подконтрольному Киеву участку
российско-украинской госграницы.
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