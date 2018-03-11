ЕС прилагает усилия для разрешения кофликта на востоке Украины, отметила глава европейской дипломатии Федерика Могерини. Могерини: ЕС не только является крупнейшим участником в СММ ОБСЕ, но теперь мы и усиливаем наш вклад Фото: EPA "Мы хотели бы, чтобы специальная мониторинговая задача ОБСЕ в Украине имела полный доступ ко всей территории Украины, в том числе вдоль украинско-российской границы, в соответствии со своим мандатом. Если бы задача, согласованная Совбезом ООН (миротворческая задача ООН. – ), могла бы все это ускорить и помочь продвижению реализации Минских соглашений, мы бы, конечно, были только за" – сказала дипломат.По ее словам, ЕС прилагает усилия для разрешения кофликта на востоке Украины."Наше взаимодействие через наши государства-члены – Францию и Германию – с Украиной и Россией, с ОБСЕ, ООН и США, является тесным и происходит на постоянной основе. Мы не только являемся крупнейшим участником в СММ ОБСЕ, но теперь и усиливаем наш вклад. Кроме того, мы поддерживаем переговоры в трехсторонней контактной группе", – заявила Могерини.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. РФ отрицает свою причастность к конфликту.СММ ОБСЕ является невооруженной гражданской миссией, которая наблюдает за ситуацией во всех регионах Украины. Она регулярно готовит отчеты об обстановке в стране, а также участвует в переговорах между сторонами конфликта на Донбассе. Миссия начала свою работу 29 июля 2014 года.19 октября 2017 года президент РФ Владимир Путин заявил, что границу между Россией и оккупированными территориями Донбасса можно закрыть только после решения политических вопросов, в том числе принятия властями Украины закона об амнистии. Он подчеркнул, что Россия не допустит закрытия границы с оккупированными районами Донецкой и Луганской областей Украины.Украина в трехсторонней контактной группе часто требовала предоставления доступа СММ ОБСЕ к не подконтрольному Киеву участку российско-украинской госграницы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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