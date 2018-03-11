В Киеве подожгли храм Московского патриархата По теме: Произошел поджог храма Преображения Господнего в ночь на 10 марта, который находится в Оболонском районе . Неизвестные разбили окно, залили внутрь горючую смесь и подожгли здание. О чем сообщает сайт Киевской митрополии УПЦ МП, передает со ссылкой на . В Информационно-просветительском отделе УПЦ МП добавляют, что храм получил значительные повреждения и нуждается в ремонте. В начале февраля во Львове горел храм святого князя Владимира Украинской православной церкви (Московский патриархат). В результате пожара была уничтожена обшивка крыши, деревянное перекрытие на площади 100 кв. м, пол и церковный инвентарь.











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