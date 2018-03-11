|ОБСЕ отслеживает ситуацию в Ужгороде из Ивано-Франковска
|11.03.2018 22:30
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Организация, согласно своим мандатом, усилила мониторингзадача ОБСЕ усилила мониторинг ситуации в Ужгороде из Ивано-Франковска.
Фото: qha.com.ua
Об этом говорится в ответе миссии ОБСЕ на требование "Украинской правды".
"В ответ на недавние события в Ужгороде и его окрестностях СММ ОБСЕ, согласно своим мандатом, усилила мониторинг в этом районе и соответственно обнародовала результаты работы в своих отчетах", - отметили в организации.
Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ОБСЕ сообщила его об открытии наблюдательной миссии на Закарпатье. 8 марта Сийярто также заявлял о направлении наблюдателей ОБСЕ на Закарпатье как о свершившемся факте, отметив, что в Будапеште приветствуют такой шаг.
11 марта представитель Закарпатской ОГА Ярослав Галас заявил, что ОГА не предоставляла согласие на открытие постоянной мониторинговой миссии ОБСЕ и к ней не поступали подобные предложения.
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