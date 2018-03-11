Организация, согласно своим мандатом, усилила мониторинг

Об этом говорится в ответе миссии ОБСЕ на требование "Украинской правды".

"В ответ на недавние события в Ужгороде и его окрестностях СММ ОБСЕ, согласно своим мандатом, усилила мониторинг в этом районе и соответственно обнародовала результаты работы в своих отчетах", - отметили в организации.

Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ОБСЕ сообщила его об открытии наблюдательной миссии на Закарпатье. 8 марта Сийярто также заявлял о направлении наблюдателей ОБСЕ на Закарпатье как о свершившемся факте, отметив, что в Будапеште приветствуют такой шаг.

11 марта представитель Закарпатской ОГА Ярослав Галас заявил, что ОГА не предоставляла согласие на открытие постоянной мониторинговой миссии ОБСЕ и к ней не поступали подобные предложения.