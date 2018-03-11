|В разбившемся в Иране, была дочь главы компании-владельца: никто на борту не выжил, - СМИ
|11.03.2018 22:37
|
На борту находились восемь пассажиров и трое членов экипажаНа борту лайнера, упавшего в Иране, была дочь главы Başaran Мина Башаран.
Фото: twitter.com/Tasnimnews_Fa
Об этом сообщает турецкое издание Daily Sabah.
По информации издания, разбившийся самолет был бизнес-джетом Bombardier CL-604 с бортовым номером TC-TRB. Он принадлежал турецкой инвестиционной компании Başaran Holding.
На борту находилась дочь председателя совета директоров компании Мина Башаран и семь ее подруг. Они летали в Дубай на вечеринку по случаю предстоящей свадьбы Башаран. Несколько дней назад девушка выложила в инстаграм фото самолета с таким же бортовым номером, как у самолета самолета.
Самолет упал в гористой местности в 370 км от Тегерана за сильного дождя. От удара о землю он загорелся. К месту аварии были направлены бригады спасателей.
На борту находились восемь пассажиров и трое членов экипажа. Все погибли, сообщает Reuters со ссылкой на главу турецкой гуманитарной организации "Красный полумесяц".
Поделитесь статьей с друзьями