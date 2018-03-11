На борту находились восемь пассажиров и трое членов экипажа

Об этом сообщает турецкое издание Daily Sabah.

По информации издания, разбившийся самолет был бизнес-джетом Bombardier CL-604 с бортовым номером TC-TRB. Он принадлежал турецкой инвестиционной компании Başaran Holding.

На борту находилась дочь председателя совета директоров компании Мина Башаран и семь ее подруг. Они летали в Дубай на вечеринку по случаю предстоящей свадьбы Башаран. Несколько дней назад девушка выложила в инстаграм фото самолета с таким же бортовым номером, как у самолета самолета.

Самолет упал в гористой местности в 370 км от Тегерана за сильного дождя. От удара о землю он загорелся. К месту аварии были направлены бригады спасателей.

На борту находились восемь пассажиров и трое членов экипажа. Все погибли, сообщает Reuters со ссылкой на главу турецкой гуманитарной организации "Красный полумесяц".