«Новое» российское оружие не изменило «военный баланс» и не создало необходимость для США пересмотреть политику сдерживания России.

Заявления президента России Владимира Путина о взятии на вооружение новых «высокотехнологичных» ракет и о том, что они якобы могут обойти американские системы противовоздушной обороны, не имеют под собой никаких оснований, информирует svodka.net.

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Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис, скептически оценив возможности оборонно-промышленного комплекса РФ.

«Я просто скажу вам, что не увидел никаких изменений в российском военном потенциале, и обо всех этих ракетах было известно еще несколько лет назад», — сказал Мэттис, передает CNN.

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По его словам, «новое» российское оружие не изменило «военный баланс» и не создало необходимость для США пересмотреть политику сдерживания России.

Также глава Пентагона прокомментировал одну из технологий продемонстрированных Путиным — подводный беспилотник, который может нанести удар по побережью США.

Так, Мэттис заявил, что это ничего не меняет, потому что Россия уже способна наносить удар по портам США с помощью ракет.

«Это ни на что не влияет, кроме количества денег, которую они готовы потратить на что-то, что не изменяет стратегического баланса», — сказал он.

Напомним, ранее в США появилась резкая реакция властей на новейшую ракету Путина.

Как оказалось, США разрабатывали концепцию ядерной энергетической установки, показанной президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, в 1950-х годах, и от нее отказались.

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