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В прошлом году ДФС проверила только один процент малого бизнеса и ФЛП
11.03.2018 22:45
В прошлом году ДФС проверила только один процент малого бизнеса и ФЛП
Проверки налоговиков охватили также 13,9% средних предпринимателей и 61,6% крупных
В 2017 году Государственная фискальная служба приходила с проверками до 2,4 тысячи физических лиц-предпринимателей, 10,6 тысячи субъектов малого предпринимательства, 5,1 тысячи - среднего предпринимательства, а также до 226 крупных компаний.
В прошлом году ДФС проверила только один процент малого бизнеса и ФЛП Фото: gettyimages.com
Об этом свидетельствует информация, опубликованная в годовом отчете налоговой, сообщает Delo.ua.
 
Проверками налоговиков в прошлом году было охвачено 1% ФЛП (2,4 тыс. Из 243 тыс.), 1,3% малых предпринимателей (10,6 тыс. Из 829 тыс.), 13,9% средних предпринимателей (5, 1 тыс. из 37 тыс.) и 61,6% крупных (226 из 367).
 
"Внимание фискальных органов сосредоточено, в основном, на субъектах крупного и среднего бизнеса", - говорится в годовом отчете ДФС.
 
Напомним, в парламенте был зарегистрирован законопроект № 8089, которым предусмотрено полную отмену третьей группы для налогоплательщиков по упрощенной системе.
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