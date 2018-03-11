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35 тысяч верующих УГКЦ провели крестный ход во Львове - ФОТО
11.03.2018 22:53
35 тысяч верующих УГКЦ провели крестный ход во Львове - ФОТО
Городской голова, председатель Львовской ОГА и председатель Львовского облсовета также приняли участие в шествии
В Хрестопоклинну воскресенье, 11 марта, во Львове состоялась традиционная общегородская молитвенная крестный ход, символизирующий Крестный путь, который Иисус Христос прошел на Голгофу.
35 тысяч верующих УГКЦ провели крестный ход во Львове - ФОТО Фото: zaxid.net
Об этом сообщает ZAXID.NET.
 
Началось шествие в 15:00 возле храма святого Архистратига Михаила на ул. Винниченко, 22 с общей молитвы.
 
Длительная крестный ход около четырех часов.
 
Десятки тысяч верующих прошли по центру города по маршруту: ул. Винниченко, - ул. Подавление - пл. Таможенная - пл. Соборная - пл. Галицкая - пл. Мицкевича - ул. Свободы (против движения) - ул. Академика Гнатюка - пл. Генерала Григоренко - ул. Ноябрьского Чина - пл. Святого Юра.
 
По информации "Украинских новостей" на улицы вышли около 35 тыс. верующих.

Фото: zaxid.net

Фото: zaxid.net

Возглавил крестный ход господин Игорь (Возняк), архиерей и митрополит львовский УГКЦ. Городской председатель Львова Андрей Садовый, председатель Львовской ОГА Олег Синютка и председатель Львовского облсовета Александр Ганущин также приняли участие в крестном ходе.

Фото: zaxid.net

Фото: zaxid.net

Фото: zaxid.net

Фото: zaxid.net

Фото: zaxid.net

Фото: zaxid.net

Фото: zaxid.net

На своем пути участники шествия были остановки, которые соответствуют станциям Крестного пути.
 
Завершилась походка на площади у Архикафедральном соборе святого Юра.

Фото: zaxid.net

Фото: zaxid.net

Крестный путь - дорога, которую Иисус Христос прошел на Голгофу. В Католической церкви она материально символизируется в виде 14 образов того ходу.
 
Крестопоклонная воскресенье - воскресенье Великого поста, когда верующие по-особому почитать Господа крест.

Напомним, во Львове ко дню рождения Тараса Шевченко состоялось многочисленное исполнение песен, слова к которым написал Кобзарь.

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