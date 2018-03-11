Проживающий в Лондоне российский оппозиционер Михаил Ходорковский испортил бюллетень на избирательном участке в Ганновере. Ходорковский живет в Лондоне Фото: ЕРА "Специально съездил на избирательный участок за 700 км, чтобы начать протестную акцию "Путин #надоел", – написал он.Оппозиционер также разместил карту с обозначением немецкого города Ганновера и опубликовал фотографию бюллетеня с надписью "Путин #надоел".Ходорковский живет в Лондоне. Специально съездил на избирательный участок за 700 км чтобы начать протестную акцию «Путин #надоел ». Присоединяйтесь! pic.twitter.com/9EK25xB6Cf — Ходорковский Михаил (@mich261213) 11 марта 2018 г. Ходорковский был осужден в 2005 году по делу о хищениях и уклонении от налогов компанией ЮКОС, которую он возглавлял, а позже – и по делу о легализации денежных средств, полученных преступным путем. 20 декабря 2013 года президент России Владимир Путин подписал приказ о его помиловании. В тот же день Ходорковский был освобожден и улетел в Германию.Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года, за этот пост будут бороться восемь человек: Путин, Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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