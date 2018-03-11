В Иране разбился турецкий самолет с 11 людьми на борту Это был частный лайнер, принадлежащий турецкому холдингу Частный турецкий самолет, летевший из Объединенных Арабских Эмиратов в Турцию, разбился на юго-западе Ирана. Фото: twitter.com/Tasnimnews_Fa На борту самолета находились 11 человек, сообщает Reuters со ссылкой на сообщение представителя Иранской организации гражданской авиации агентству ISNA. Борт направлялся из города Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах в Стамбул. Он упал в горах и загорелся, сообщил на иранском государственном телевидении представитель экстренных служб страны. Напомним, в Чечне разбился вертолет Ми-8, есть погибшие. При заходе на посадку на сирийскую авиабазу Хмеймим разбился российский транспортный самолет Ан-26. В Иране во время аварии пассажирского самолета погибли 66 человек. В Чечне разбился вертолет: около восьми погибших

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