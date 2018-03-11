Погода, Новости, загрузка...
В Иране разбился турецкий самолет с 11 людьми на борту
11.03.2018 23:09
В Иране разбился турецкий самолет с 11 людьми на борту
Это был частный лайнер, принадлежащий турецкому холдингу
Частный турецкий самолет, летевший из Объединенных Арабских Эмиратов в Турцию, разбился на юго-западе Ирана.
В Иране разбился турецкий самолет с 11 людьми на борту Фото: twitter.com/Tasnimnews_Fa
На борту самолета находились 11 человек, сообщает Reuters со ссылкой на сообщение представителя Иранской организации гражданской авиации агентству ISNA.
 
Борт направлялся из города Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах в Стамбул.
 
Он упал в горах и загорелся, сообщил на иранском государственном телевидении представитель экстренных служб страны.
 
Напомним, в Чечне разбился вертолет Ми-8, есть погибшие.
 
При заходе на посадку на сирийскую авиабазу Хмеймим разбился российский транспортный самолет Ан-26.
 
В Иране во время аварии пассажирского самолета погибли 66 человек.
  • В Чечне разбился вертолет: около восьми погибших
  • В Сирии разбился российский транспортный самолет, погибли 32 человека
  • Все люди, находившиеся на борту самолета, потерпевшего катастрофу в Иране, погибли

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить