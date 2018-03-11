|В Иране разбился турецкий самолет с 11 людьми на борту
|11.03.2018 23:09
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Это был частный лайнер, принадлежащий турецкому холдингуЧастный турецкий самолет, летевший из Объединенных Арабских Эмиратов в Турцию, разбился на юго-западе Ирана.
Фото: twitter.com/Tasnimnews_Fa
На борту самолета находились 11 человек, сообщает Reuters со ссылкой на сообщение представителя Иранской организации гражданской авиации агентству ISNA.
Борт направлялся из города Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах в Стамбул.
Он упал в горах и загорелся, сообщил на иранском государственном телевидении представитель экстренных служб страны.
Напомним, в Чечне разбился вертолет Ми-8, есть погибшие.
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