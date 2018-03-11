Руководитель Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе сообщила ему об открытии наблюдательной миссии на Закарпатье. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правящей партии " Фидес " со ссылкой на заявление венгерского министра иностранных дел.

Сийярто указал, что не один раз проводил консультации с ОБСЕ и просил о присутствии наблюдателей организации в западной части Закарпатья, чтобы "венгерское общество на Закарпатье не подвергалось нападениям".

Он добавил, что в пятницу, 9 марта, ему пришло письмо от Генерального секретаря ОБСЕ, где сообщалось об установлении постоянного присутствия в Ужгороде, а также сообщалось о том, что задача состоит из 12 человек.

Руководитель Министерства иностранных дел утверждает, что Генеральный секретарь ОБСЕ и высший комиссар по правам человека положительно отреагировали на призыв прислать в Закарпатскую область мониторинговую миссию организации.

Однако заявление Сийярто сомнительно, так как для того, чтобы направить миссию, необходим консенсус в ОБСЕ, а Украина выступает против этого.

Также на сайте венгерского правительства отсутствует сообщение о развертывании наблюдателей миссии ОБСЕ в Ужгороде.

Как сообщал svodka.net ранее, в Обществе венгерской культуры Закарпатья заявили, что на Закарпатье необходимо ввести постоянную миссию ОБСЕ .

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