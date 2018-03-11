В субботу вечером в результате пожара в ангаре автобазы АО "" в Днепропетровской области сгорели 9 автобусов и 8 автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба ДСНС, передает со ссылкой на .

"В 21:15 в с. Николаевка Петропавловского района в одноэтажном металлическом ангаре автобазы АО" " возник пожар. В 1:45 11 марта пожар ликвидирован на площади 900 м2", - говорится в сообщении.

Жертв и пострадавших нет. К тушению пожара от ДСНС привлекалось 7 единиц техника и 33 человека личного состава.

Как известно, ЗАО "" входит в группу Рината Ахметова.

В субботу, 10 марта, произошел пожар на территории частного домовладения в с. Верблюжка Новгородковского района (Кировоградская область), в результате которого погибли 3 детей.

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