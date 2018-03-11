В политике Украины произошли изменения, и они были отражены на сайте НАТО, отметили в Альянсе. В НАТО внесли Украину в список стран-кандидатов Фото: EPA "Политика НАТО (по Украине) остается неизменной. Произошли изменения в политике Украины, и они были отражены на сайте", – говорится в сообщении.9 марта в НАТО сообщили, что признают за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе."Страны, которые заявили о стремлении присоединиться к Альянсу, изначально приглашаются для участия в интенсифицированном диалоге с НАТО об их стремлении к членству и связанных с этим реформах. Затем странам-кандидатам может быть предложено участвовать в Плане действий по членству в НАТО", – добавили в Альянсе.Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и начала российской агрессии на Донбассе. В конце 2014-го Верховная Рада приняла закон, который предполагает отказ Украины от политики “внеблоковости“. В июне 2017 года парламент поддержал закон, закрепляющий намерение Украины вступить в НАТО.Президент Украины Петр Порошенко заявлял, что решение о вступлении Украины в Альянс будет приниматься на референдуме. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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