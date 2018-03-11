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В НАТО заявили, что политика в отношении Украины остается неизменной
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11.03.2018 23:16
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В политике Украины произошли изменения, и они были отражены на
сайте НАТО, отметили в Альянсе. В НАТО внесли Украину в список
стран-кандидатов Фото: EPA "Политика НАТО (по
Украине) остается неизменной. Произошли изменения в политике
Украины, и они были отражены на сайте", – говорится в
сообщении.9 марта в НАТО сообщили, что признают за
Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство
в Альянсе."Страны, которые заявили о стремлении присоединиться к
Альянсу, изначально приглашаются для участия в интенсифицированном
диалоге с НАТО об их стремлении к членству и связанных с этим
реформах. Затем странам-кандидатам может быть предложено
участвовать в Плане действий по членству в НАТО", – добавили в
Альянсе.Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на
фоне аннексии Крыма Россией и начала российской агрессии на
Донбассе. В конце 2014-го Верховная Рада приняла закон,
который предполагает отказ Украины от политики
“внеблоковости“. В июне 2017 года парламент поддержал
закон, закрепляющий намерение Украины вступить в НАТО.Президент
Украины Петр Порошенко заявлял, что решение о вступлении Украины в
Альянс будет приниматься на референдуме.
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