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В Закарпатской ОГА не знают об открытии офиса миссии ОБСЕ
11.03.2018 23:17
В Закарпатской ОГА не знают об открытии офиса миссии ОБСЕ
"Не было предложений в администрацию об открытии постоянной мониторинговой миссии", - заявили в ОГА
В Закарпатский областной государственной администрации не поступало предложений об открытии офиса миссии ОБСЕ.
В Закарпатской ОГА не знают об открытии офиса миссии ОБСЕ Фото: gettyimages.com
Об этом сказал в комментарии "Общественному радио" пресс-секретарь Закарпатской ОГА Ярослав Галас.
 
"Не было предложений в администрацию об открытии постоянной мониторинговой миссии. И власть не давала согласования", - отметил он.
 
Шум также добавил, что, вероятно, согласования такого не требуется, однако "в известность они должны были поставить" администрацию.
 
По словам спикера, ближайший офис миссии ОБСЕ находится в Киеве.
 
Напомним, ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ОБСЕ проинформировала его об открытии наблюдательной миссии на Закарпатье. Об этом сообщила пресс-служба правящей партии "Фидес" со ссылкой на заявление Сийярто.
 
8 марта Сийярто также заявил о направлении наблюдателей ОБСЕ на Закарпатье как о свершившемся факте, отметив, что в Будапеште приветствуют такой шаг.
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