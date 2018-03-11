"Не было предложений в администрацию об открытии постоянной мониторинговой миссии", - заявили в ОГА

Об этом сказал в комментарии "Общественному радио" пресс-секретарь Закарпатской ОГА Ярослав Галас.

"Не было предложений в администрацию об открытии постоянной мониторинговой миссии. И власть не давала согласования", - отметил он.

Шум также добавил, что, вероятно, согласования такого не требуется, однако "в известность они должны были поставить" администрацию.

По словам спикера, ближайший офис миссии ОБСЕ находится в Киеве.

Напомним, ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ОБСЕ проинформировала его об открытии наблюдательной миссии на Закарпатье. Об этом сообщила пресс-служба правящей партии "Фидес" со ссылкой на заявление Сийярто.

8 марта Сийярто также заявил о направлении наблюдателей ОБСЕ на Закарпатье как о свершившемся факте, отметив, что в Будапеште приветствуют такой шаг.