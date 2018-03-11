Во второй день соревнований зимней Паралимпиады-2018 в Пхенчхане украинским спортсменам удалось взять только одну награду. Но она оказалась золотой, передает со ссылкой на .

Победу между спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата в лыжных гонках сидя на дистанции 15 километров одержал Максим Яровой. Еще один украинец Тарас Рудь в этой же гонке стал седьмым.

В активе сборной Украины уже шесть наград - два "золота", одно "серебро" и три "бронзы".

Максим Яровой уже завоевывал два "серебра" и одну "бронзу" на Паралимпиаде-2014 в Сочи.

Зимние Паралимпийские игры в Пхенчхане проходят с 9 по 18 марта. Украину представляют 33 спортсмена-паралимпийца, которые соревнуются в трех дисциплинах: лыжных гонках, биатлоне и горных лыжах.

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