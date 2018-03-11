При этом, как передает Укргидрометцентр, на остальной территории страны будет без осадков.

Ветер юго-восточный, южный, 7-12 м/с, в Украине, кроме восточных областей, кое-где порывы 15-20 м/с. На дорогах, кроме южной части, кое-где гололедица.

Температура воздуха в западных областях ночью +2… +7, днём 9-14 градусов тепла; в восточных областях ночью 3-8 градусов мороза, днём около 0; на остальной территории ночью от -3 до +2, днём 3-8 градусов тепла, на юге страны до +11.

В Киеве — ночью без осадков, днём кое-где небольшой дождь, кое-где порывы ветра 15-20 м/с. Температура воздуха ночью около 0, днём 5-7 градусов тепла.

Во вторник, 13 марта, синоптики прогнозируют ночью на Правобережье, днем в северных, большинстве центральных и Одесской областях дожди, ночью кое-где с мокрым снегом

Температура воздуха ночью 0-5 градусов тепла, днём +3… +8, в западных областях, на юге Одесской области и в Крыму до +14 градусов; на Левобережье ночью -1… -6 градусов, на крайнем востоке до -14, днем около 0.

В Киеве — дожди, ночью кое-где с мокрым снегом. Температура воздуха ночью +2… +4, днём 4-6 градусов тепла.

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