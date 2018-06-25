Перед выборами в Верховную Раду российские власти пытаються подкупить лояльных к Москве украинских политиков.

Об этом сказал российский оппозиционный политик и политэксперт Леонид Гозман в эфире "112 Украина", передает со ссылкой на .

"Естественно, Россия попытается вмешаться в ваши парламентские выборы. У них будут свои представления: с этими нам легче, с этими - хуже. Будут стараться провести операции. Они просто будут ваших политиков подкупать. Просто покупать на корню. И на это не пожалеют никаких денег. Будет ли подкупленный человек влиятельным - это вопрос другой", - сказал Гозман.

21 июня министр иностранных дел Павел Климкин предупредил, что Россия будет осуществлять масштабное вмешательство в выборы в Украине в 2019 году.

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