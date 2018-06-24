Крыму придется пережить кремлевскую пенсионную реформу вместе со всей Россией. Для тех крымчан, кто рассчитывал, что аннексия полуострова принесет повышение уровня жизни, это станет очередным горьким разочарованием. Причем, в отличие от Украины, где повышение пенсионного возраста сопровождалось постоянными политическими и общественными дискуссиями, в России власть не будет прислушиваться к возражениям граждан. Единственный российский политик, кто может попытаться организовать протест против возможного повышения пенсионного возраста, Алексей Навальный, не слишком популярен в Крыму.

Но самое важное, что стоит понять людям, воспитанным в советских традициях или мечтах о них – повышение пенсионного возраста непременно в любой стране, которая думает о своем выживании. Украина просто была намного беднее России, следовательно вынуждена была раньше отказаться от социалистического эксперимента. А теперь и российские чиновники вынуждены признать, что денег для сохранения прежнего уровня пенсионного возраста в бюджете просто скоро не будет.

И, как это ни парадоксально звучит, аннексия Крыма – одна из самых важных причин российской пенсионной реформы. Конечно, повышать возраст выхода на пенсию пришлось бы в любом случае, рано или поздно. Однако если бы нападения на Украину не было – то скорее поздно, чем рано.

А так после аннексии российские власти вынуждены увеличивать военные расходы. Российская экономика терпит потери от западных санкций. Из бюджета изымаются непомерные для него траты на амбициозные проекты Владимира Путина – тот же Керченский мост великолепная иллюстрация этих амбиций. А расплачиваться за все это приходится российскому налогоплательщику. В том числе и тем, что теперь придется выходить на пенсию гораздо позже.

Обыватель, который не сведущ в политике и экономике, как правило, реагирует на моментальную картинку «богатой жизни», нередко телевизионную. В России живут намного лучше, чем в Украине – да и пенсия там выше. Значит, и мне будет лучше в России, чем в Украине. Это – простая логика, с которой очень непросто спорить, цифры говорят сами за себя. Тем более, что после победы украинской демократии начинаются события, которые как будто бы только доказывают правоту этой логики: повышается пенсионный возраст, увеличиваются расценки на коммунальные услуги. Вот вам и результат Майдана!

Но теперь тот же житель должен попытаться ответить самому себе на вопрос: почему то же самое происходит уже не в Украине, а в России? Ведь в России никакого народного восстания не было, а Владимир Путин, с именем которого многие жители соседней страны связывают повышение своего благосостояния, готов править до бесконечности. И цены на нефть – этот главный, если не единственный настоящий ресурс российской экономики – вновь поднимаются. Что же случилось?

А потому что существуют объективные тенденции. Население России стареет и уменьшается, энергоресурсы уже не могут обеспечить экономический рост. Плюс непомерные расходы на войну и конфронтация с цивилизованным миром – в ситуации, когда Россия отчаянно нуждается в поддержке этого самого мира. И результат – в бюджете России, в кошельках россиян, в их дальнейшей работе до поздней старости.

По-другому уже не будет – ни в самой России, ни в зонах ее оккупации и контроля.

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