Письмо за подписью королевы десятилетнему мальчику из Запорожья поступил в ответ на просьбу рассказать о жизни в Букингемском дворце

Письмо за подписью королевы 10-летний мальчик из Запорожья Савелий Васильев получил в ответ на свое обращение-просьбу рассказать о жизни в Букингемском дворце, сообщает "Укринформ".

Как рассказал сам Савелий, он давно интересовался культурой Великобритании, много читал о королеве, но ответов на все вопросы, которые его интересовали, получить не мог, следовательно и направил письмо королеве.

"Я давно интересовался культурой Великобритании: английскими сказками и легендами о короле Артуре, рыцарях Круглого стола и волшебника Мерлина, изучал географию этого островного государства, Букингемский дворец, много читал об английской королеве, пытался представить себе его жизни. И однажды решил