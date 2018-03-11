Крымские татары будут бойкотировать выборы президента России, которые в следующее воскресенье будут незаконно проводиться в Крыму.

«Правда заключается в том, что многие люди не придут. Подавляющее большинство крымских татар опять будет бойкотировать эти выборы», – заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Поэтому, утверждает Чубаров, пропагандистские ресурсы в Крыму уже готовятся к тому, чтобы показывать противоположную картинку.

«С самого утра будут показывать сюжеты, как люди в очень хорошем настроении, с большой охотой приходить на участки. Будут показывать довольных, улыбающихся людей. Будут показывать людей в национальных костюмах, болгар, немцев, а вот тут крымские татары, а вот украинцы в вышиванках. Вот эти сюжеты все готовятся», – сказал Чубаров.

По его словам, под видом крымских татар «голосовать» отправят трудовых мигрантов неславянской внешности, которые работают на терминале Симферопольского аэропорта, на строительстве дороги «Таврида».

Напомним, что выборы президента России состоятся 18 марта. На них баллотируются восемь человек, в том числе действующий президент Владимир Путин.

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