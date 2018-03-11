Один из пунктов отменяет ограничения пребывания на посту председателя КНР. Об этом 11 марта сообщило агентство Интерфакс.

До этого глава Китая избирался на пять лет и имел право управлять страной не более двух сроков. Теперь же ему не нужно переизбираться каждый раз. Во время голосования только два депутата проголосовали против, еще трое воздержались.

Пресс-секретарь сессии Чжан Есуй объяснил данное решение «революционными изменениями» в обстановке в стране. Согласно принятым изменениям, Си Цзиньпин сможет быть переизбран в 2023 году на свою должность в третий раз.

В октябре 2017 года Си Цзиньпин представил стратегию построения «социализма с китайскими характеристиками в новую эпоху». Компартия Китая на своем съезде приравняла и поставила Си Цзиньпина на один уровень с Мао Цзедуном, а его мнение о «социализме с китайскими характеристиками для новой эры» отныне стало руководящим принципом для только Китая.

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