Не сподвигли британцев на жесткие действия ни набег россиян в Крым и на Донбасс, ни сбитый МН17, ни постоянное ложь властей страны-агрессора, ни дикое поведение «Газпрома». Этот список можно было бы продолжать долго, все его прекрасно знают, и британцы тоже.

Оказывается, чтобы власти Туманного Альбиона начали показывать зубы, необходимо было отравить шпиона. Да, без приставки экс, потому что уже понятно: если бы Сергей Скрипаль был бывшим «Джеймсом Бондом», не владеющим связями и информацией и сейчас, вряд ли был так уж интересен островитянам. И то, КАК реагирует Великобритания на покушение, прямо кричит – информация крайне важная.

Что делают британцы?

Во-первых, в качестве одной из ответных мер может быть бойкот одной из сильнейших сборных мира по футболу Чемпионата мира, который должен пройти этим летом в России. Россияне на первые сообщения о таких «ласточках» закричали о спорте вне политики.

На что англичане призвали сборные других стран тоже включить игнор и не ехать на чемпионат игры миллионов. Пока предварительное agree дали Польша, Австралия и Япония. Между прочим, одни из самых преданных друзей Украины.

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Представьте: родоначальники футбола включают демонстративный отказ и паровозом уводят остальных. Учитывая, что бойкот могут взять как спортсмены, так и официальные делегации, это серьезная заявка на победу.

Во-вторых, Британия готова ударить санкциями. В этот раз – очень больно. Глава МИД Борис Джонсон и министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд договорились, что страна разработает свою версию так называемого «списка Магнитского».

Борис Джонсон и Эмбер Радд

Да не обидятся наши союзники, но в деле санкций это два волшебных слова, которые реально создают проблемы, и россияне делают все, чтобы не попасть в этот список – он реально ставит крест на бизнесе, имени и свободе передвижения.

Сейчас проект закона находится в Палате общин парламента Великобритании. Как ожидается, в него попадут 49 человек, причастных к внесудебным казням и пыткам. Фигурантам просто не будут давать визы и заморозят активы.

Дэд-листы уже работают в США и некоторых европейских странах. Так что если еще и Британия закроет окно возможностей для российских топ-чиновников, их детям негде будет скрываться от прелестей великой России.

Дело Скрипаля

Сергей Скрипаль был осужден в России за госизмену еще в 2004 году: якобы сдал британской разведке сотни шпионов. Источники ошарашенно рассказывали местным СМИ, что шесть лет до выдачи его Великобритании он провел в тюрьме… не переставая передавать данные все той же британской разведке. Ну, для нас то, украинцев, ничего необычного в этом, к сожалению, нет, но сегодня не о коррупции и предательстве во время войны.

Итак, Скрипаль был передан Великобритании в 2010 году в рамках «обмена шпионами» (Сергея обменяли на задержанных в США российских разведчиков). И после обмена он продолжил работать на иностранную разведку. Оперативной свежайшей информацией он уже владеть не мог, но вот знания могли быть особенно полезны при подготовке контрразведчиков.

Отравление – 100%

Вообще практически никто не сомневается, что Скрипаля отравили, и причем именно по заказу РФ. Причина – методы кэгэбистов слишком топорны, и рукоятку видно из любого конца земного шара. Так уже было в 2006 году с экс-офицером ФСБ Александром Литвиненко, которого под носом британцем «никто не трогал» радиоактивным полонием.

А вот Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены с признаками отравления в одном из ТРЦ Солсбери 4 марта 2018 года. Сейчас медики оценивают их состоянии как критическое, но стабильное. Также в больнице оказался полицейский, а около 500 жителей города, которые также были в том ТРЦ, предупредили об опасности и посоветовали почистить все, что у них с собой было.

По данным британских правоохранительных органов, против Скрипалей применили некое нервно-паралитическое вещество. Пока официально не уточняется, каким именно, но уже пошел слух, что применялся препарат, разработанный еще в СССР.

Полиция и армия обыскали ТРЦ, в котором были найдены Сергей и Юлия, ресторан и паб по-прежнему закрыты, парк со скамейкой оцеплен, как и дом Скрипаля на окраине Солсбери.

Полиция накрыла тентами и оцепила могилы жены и сына Скрипаля на местном кладбище.

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