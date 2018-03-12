Высказывание президента России Владимира Путина о евреях в числе возможных участников вмешательства в выборы в США вызвало волну обвинений в антисемитизме в его адрес со стороны американских сенаторов.

«Они не представляют интересов российского государства. Возможно, они не русские, а украинцы, татары, евреи с российским гражданством», — заявил Путин, говоря о тех, кто пытался повлиять на выборы в США, пишет «Голос Америки».

«Это еще надо проверить. Возможно они имеют двойное гражданство, или вид на жительство в США. А вероятно им за эту работу заплатили американцы. Откуда вы знаете? Я не знаю», — сказал Путин в интервью NBC.

Его слова назвал «отвратительными» сенатор-демократ Ричард Блументаль.

«Отвратительные слова Путина заслуживают осуждения. Твердого и немедленно со стороны мировых лидеров. Почему молчит Трамп? Нельзя терпеть нетерпимость», — написал он в своем Twitter.

«Это понравится нацистам в целом мире», — прокомментировал слова Путина Томас Ильвес, прежний президент Эстонии Тоомас Ильвес.

«Путин нашел виновных во вмешательстве России в выборы в США и переложил вину на традиционного козла отпущения», — пишет американская телеведущая Джой Рид.

Также появилась реакция бывшего чиновника администрации Барака Обамы Рона Клейна.

«Каждый еврей-поклонник Дональда Трампа должен давить на Белый дом, чтобы президент дал понять, соглашается ли он со словами Владимира Путина. А каждый еврей, который противостоит Трампу только что получил причину бороться еще более вдохновенно», — написал он.

«Теперь это уже личное», — говорит о словах Путина Норм Айзен, исследователь аналитического центра Brookings Institution.

«Осудит ли Трамп антисемитизм Путина? Если не осудит, американцы получат еще одну причину осудить уже самого Трампа», — считает адвокат Ренато Мариотти.

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