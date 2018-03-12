15 марта 1939 Сейм Карпатской Украины провозгласил государственную независимость, отметил председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль. Вчера 23.41 | комментариев: Москаль сделал 15 марта на Закарпатье выходным Фото: Hennadii Moskal / Facebook Согласно распоряжению, рабочий день с 15 марта рекомендуется перенести на одну из суббот апреля, когда в области будет проводиться весенняя толока."15 марта 1939 Сейм Карпатской Украины провозгласил государственную независимость и принял конституцию, в которой определил государственным языком украинский, государственным флагом – сине-желтый флаг, гербом – изображение медведя с сине-желтыми полосами и трезубцем, а гимном – "Ще не вмерла Укра]на".15 марта 1939 года – одна из самых дат в истории Закарпатья, следовательно в наше время этот день заслуживает того, чтобы быть выходным", – заявил Москаль. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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