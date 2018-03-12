Нет таких обстоятельств, и не будет никогда, — заявил российский президент.

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Президент России Владимир Путин утверждает, что возврат Крыма Украине невозможен ни при каких обстоятельствах, информирует svodka.net.

Об этом он заявил в ответ на вопрос во время интервью для телефильма Андрея Кондрашова «Путин».

«Да что вы, с ума сошли, что ли? Нет таких обстоятельств, и не будет никогда», — цитирует Путина ТАСС.

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Как сообщалось, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что аннексия Крыма была «неизбежной». По его словам, Россию «к такому развитию событий кто-то сознательно подталкивал, и она должна была действовать не медля».

Он также добавил, что не сомневался во введении против России санкций в связи с оккупацией Крыма.

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