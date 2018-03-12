К женской сборной точно присоединятся Юлия Журавок и Ольга Абрамова

Об этом сообщает Isport со ссылкой на комментатора телеканала "UA: Первый" Андрея Столярчук, который отметил, что принято окончательное решение об участии сборной Украины в российском этапе Кубка мира.

К женской сборной точно присоединятся Юлия Журавок и Ольга Абрамова, которые идут в топ-10 общего зачета Кубка IBU.

Ранее команда США решила бойкотировать этап Кубка мира в России. Также о таком решении заявили в Чехии.

В то же время руководитель норвежской сборной Йоханнес Бё эту акцию не поддержал и заявил, что готов ехать в Тюмень.

В декабре прошлого года о бойкоте соревнований в Тюмени сообщила канадская сборная. Биатлонисты заявили, что не доверяют российской антидопинговой системе.

Напомним, сборная Украины по биатлону стала второй в смешанной эстафете в рамках седьмого этапа Кубка мира, который проходит в финском Контиолахти.