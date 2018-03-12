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Огрызко о военных угрозах Москвы: Путин подписал себе и России приговор
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12.03.2018 00:19
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Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко сравнил
презентовавшего новое вооружение президента РФ Владимира Путина с
обезьяной с гранатой. Экс-министр считает, что Путина (на фото) не
боятся Фото: ЕРА "У меня осталось такое впечатление: он пугает, а
его не боятся. Если перевести все это на нормальный язык, то перед
нами – обезьяна с гранатой. Еще мне вспомнились последние
съезды ЦК КПСС – позднего Леонида Брежнева, который размахивал
ядерной дубиной и грозился поставить всех на место. На самом деле
Владимир Путин подписал себе и России приговор", – заявил
дипломат.По его мнению, гонку вооружений РФ не выдержит."Если Запад
втянет Россию в настоящую гонку вооружений, то не пройдет и 5-10
лет, как от этой страны останутся лишь воспоминания. А потом кто-то
будет говорить, что "самой большой катастрофой 21-го века был
развал Российской Федерации", – отметил Огрызко.1 марта 2018
года во время обращения к Федеральному собранию
Путин рассказал о создании крылатой ракеты с ядерной
энергоустановкой и "практически неограниченной дальностью полета",
которая пока не имеет названия, но была проверена на полигоне в
конце 2017 года.Также, по его словам, уже принят на
вооружение гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс
"Кинжал", началось серийное производство нового ракетного
комплекса "Авангард" и проводятся испытания тяжелой
межконтинентальной ракеты "Сармат".Во время выступления главы
Кремля показали видео с пробными запусками ракет и
анимационные ролики с моделированием поражения условных целей.Путин
при этом заявлял, что российские ракеты смогут преодолеть
американскую систему противоракетной обороны.
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