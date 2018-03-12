Посетителей просят почистить личные вещи

Об этом в воскресенье, 11 марта, заявила представитель британских органов здравоохранения Салли Дэвис, сообщает DW со ссылкой на dpa.

Она призвала людей, которые посещали эти заведения между 4 и 5 марта, постирать одежду и почистить другие личные вещи, с которыми они там были. При этом Дэвис подчеркнула, что речь идет о мерах, пока прямой вред здоровью не выявлено. По ее словам, предполагается, что за соответствующий промежуток времени оба они посетили около 500 человек.

В то же время издание Daily Mail со ссылкой на источники в полиции сообщает, что следователи проверяют на наличие ядовитых веществ букет, который отец с дочкой принесли на могилу жены Скрипача. По данным издания, Сергей Скрипач с дочкой посещали могилу Людмилы Скрипач за несколько часов до того, как потеряли сознание в торговом центре. Полиция сразу оградила могилу женщины, которая умерла в 2012 году. Ранее была озвучена версия, что яд попал в организм за несколько часов до того, как начала действовать.

Напомним, 4 марта Сергей Скрипач и дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии.

Медицинская помощь в связи с отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипача и его дочери понадобилась 21 человеку.

Накануне эксперты британской полиции заявили, что против Скрипача и его дочери применили нервно-паралитические вещества.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отметил, что этот случай в Солсбери напоминает еще одно преступление России. В РФ заявления Джонсона о возможном российского следа в отравлении Скрипача и его дочери расценили как "недопустимые".

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй пообещала "надлежащию" ответ в случае подтверждения причастности России к отравлению бывшего российского разведчика и его дочери.

66-летний Скрипач работал на Главное разведывательное управление (ГРУ) еще во времена Советского Союза. Российская ФСБ утверждала, что его завербовала британская спецслужба МИ-6, и Скрипач девять лет сотрудничал с британскими спецслужбами и передавал данные о российских агентов в Европе.

В конце 2004-го разведчика задержали в России. Вскоре его приговорили к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010-м состоялся крупнейший после "холодной войны" обмен шпионами между США и Россией, после которого Скрипач был освобожден и получил убежище в Великобритании.