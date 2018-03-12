В письме утверждается, что несмотря на презентацию "Северного потока-2" как коммерческого проекта, на самом деле он является политическим инструментом России

Как сообщает "Польское радио", в письме, направленном главам парламентов европейских стран, говорится, что "Северный поток-2" направлен на энергетическое зависимость государств Европейского Союза от России.

"Благодаря тому, что этот документ подписала группа стран, а не отдельные государства, такой голос более слышен", - заявил журналистам спикер польского Сейма Марек Кухцинський.

"Один принцип - общее беспокойство о безопасности всех стран Европейского Союза, а также стран, находящихся в восточной ее части. Мы хотим сотрудничать со всеми, но хотим также, чтобы уважали и заботу о безопасности граждан наших стран Балтии и Польши. Мы все вместе поддерживаем Украину, которая в эти дни ведет тяжелую борьбу за свою независимость", - подчеркнул он.

В письме, кроме того, говорится, что энергетическая безопасность составляет ключевой компонент объединенной и процветающей Европы. Утверждается, что несмотря на презентацию "Северного потока-2" как коммерческого проекта, на самом деле он является политическим инструментом России.

Польша, Литва, Украина, Латвия и Молдова призвали европейские страны гарантировать, что эксплуатация газопровода "Северный поток-2" будет происходить согласно правилам ЕС.

США выступают против проекта газопровода "Северный поток-2".

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что его страна поддерживает построение газопровода "Северный-поток-2".