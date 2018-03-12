Эксперт Национальной ассамблеи людей с инвалидностью Олег Полозюк рассказал, почему украинские паралимпийцы демонстрируют такие высокие результаты на соревнованиях.

Накануне стало известно, сколько атлетов отправилось в Пхенчхан на Паралимпиаду — 2018.

Украина представляет спортсменов этот раз в трех видах спорта. Это биатлон, лыжные гонки и сноуборд.

«Нашлись кандидаты по своим физическим параметрам, по уровню подготовки, которые, будем надеяться, получат награды, потому что сам процесс отбора, получения лицензий на то, чтобы участвовать в Паралимпиаде, не так прост. Там происходит как командная, так и индивидуальная конкуренция, следовательно вычитаются претенденты, которые находятся на пике своей спортивной подготовки. Решили, что в этих трех видах спорта мы имеем нормальные шансы на победу», — объяснил знаток.

За первый день украинская команда паралимпийцев выиграла 5 медалей. За второй — одну.

«Я оцениваю их результат, как первый шаг к тому, что украинская сборная будет находиться в пятерке лидеров, как и сейчас», — отметил он. По медалям видно, что паралимпийская сборная выступает лучше, чем олимпийская сборная Украины.

«У нас создана мощная система центров подготовки. Это система украинского центра «Инваспорт» с ее подразделениями в областях и городах. У нас есть мощный центр подготовки спортсменов во Львовской области, в селе Верхнее. Там мы имеем даже улицу Равных прав и возможностей», — рассказал Полозюк.

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