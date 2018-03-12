В городе Шепетовка Хмельницкой области братья-ромы сделали цыганский лимузин. Семиметровая Жигули "копейка" оранжевого цвета, с кожаным салоном и панорамной крышей, передает со ссылкой на .

Лимузин был давней мечтой братьев. Изготавливали его в автосалоне Черкасс в течение трех лет. За основу взяли 30-летний ВАЗ-2101, двигатель от "Нивы", раму от джипа Cherokee и передние сиденья от .

"Хотели необычный, эксклюзивный автомобиль. Это был старенький "Жигуль" моего деда. Поехал к мастеру, спросил сделает ли из него лимузин. Сначала думали на 4 метра в длину, но говорю, давай на 7. Для этого приобрел еще 3 Жигули. Таких "копеек" в Украине только две: оддна в столице, а другая - у нас. Теперь будем свадьбы возить и девишники", - говорит один из братьев.

Обошелся лимузин в 6 тыс. долларов. Внутри авто могут разместиться 10 взрослых.

В салоне есть кондиционер, деревянный столик и динамики.

В Украине продают лимузин "Запорожец", который сделали в Кировоградской области. В автомобиле есть олдскульный телефон, холодильник, бар, люк.

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