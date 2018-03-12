Вероятность заражения веществом, которым, вероятно, отравили бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, довольно низкая, отметила государственный советник Великобритании по вопросам здравоохранения Салли Дэвис. Людям, посещавшим ресторан Zizzi 4 марта, рекомендуют почистить вещи Фото: EPA Она отметила, что вероятность заражения – довольно низкая. Но вместе с тем, всем, кто был в пабе в пабе Mill и ресторане Zizzi 4 марта во второй половине дня, советуют тщательно почистить вещи.Отмечается, что нужно постирать одежду, в которой они были в этот день, а если ее нельзя стирать, то нужно упаковать в пластиковые пакеты до особых распоряжений.Мобильные телефоны и другую технику рекомендуют протереть влажными салфетками, которые затем следует упаковать в полиэтиленовые пакеты и выкинуть. Очки и ювелирные изделия врачи рекомендуют промыть с дезинфицирующими средствами.Дэвис выразила уверенность, что никто из клиентов и сотрудников заведения не пострадал. 66-летнего Скрипаля и его дочь Юлию госпитализировали 4 марта. Также в больницу доставили сержанта местной полиции Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля в Солсбери. Британская полиция и разведка (MI5) рассматривают версию покушения, спонсируемого властями РФ.Министр иностранных дел Борис Джонсон подчеркнул, что Британия будет жестко реагировать на любые доказательства участия РФ в возможном отравлении Скрипаля, вплоть до снижения уровня представительства на футбольном чемпионате в 2018 году.Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не удивлены подозрениям о причастности РФ к инциденту.11 марта BBC сообщал, что следы нервно-паралитического вещества, подобного тому, которым отравили Скрипаля и его дочь Юлию, обнаружили в итальянском ресторане Zizzi, где пострадавшие обедали перед потерей сознания.Скрипаль – прежний офицер российской разведки. В 2006 году его осудили за передачу Британии данных о российских агентах в Европе. В 2010 году в результате обмена шпионами между США и Россией Скрипаля помиловали. В рамках этого же обмена в Россию вернулась шпионка Анна Чапман. Скрипалю предоставили убежище в Великобритании. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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