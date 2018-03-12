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Британцам, посещавшим паб и ресторан, где был Скрипаль в день отравления, рекомендуют тщательно промыть вещи
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12.03.2018 00:51
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Вероятность заражения веществом, которым, вероятно, отравили
бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, довольно низкая,
отметила государственный советник Великобритании по вопросам
здравоохранения Салли Дэвис. Людям, посещавшим ресторан Zizzi 4
марта, рекомендуют почистить вещи Фото: EPA Она отметила, что
вероятность заражения – довольно низкая. Но вместе с тем,
всем, кто был в пабе в пабе Mill и ресторане Zizzi 4 марта во
второй половине дня, советуют тщательно почистить вещи.Отмечается,
что нужно постирать одежду, в которой они были в этот день, а если
ее нельзя стирать, то нужно упаковать в пластиковые пакеты до
особых распоряжений.Мобильные телефоны и другую технику рекомендуют
протереть влажными салфетками, которые затем следует упаковать в
полиэтиленовые пакеты и выкинуть. Очки и ювелирные изделия врачи
рекомендуют промыть с дезинфицирующими средствами.Дэвис выразила
уверенность, что никто из клиентов и сотрудников заведения не
пострадал. 66-летнего Скрипаля и его дочь
Юлию госпитализировали 4 марта. Также в больницу
доставили сержанта местной полиции Ника Бейли,
посетившего дом Скрипаля в Солсбери. Британская полиция и разведка
(MI5) рассматривают версию покушения, спонсируемого властями
РФ.Министр иностранных дел Борис Джонсон подчеркнул,
что Британия будет жестко реагировать на любые доказательства
участия РФ в возможном отравлении Скрипаля, вплоть до снижения
уровня представительства на футбольном чемпионате в 2018
году.Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле
не удивлены подозрениям о причастности РФ к инциденту.11 марта
BBC сообщал, что следы нервно-паралитического вещества, подобного
тому, которым отравили Скрипаля и его дочь Юлию, обнаружили в
итальянском ресторане Zizzi, где пострадавшие обедали перед потерей
сознания.Скрипаль – прежний офицер российской разведки. В 2006
году его осудили за передачу Британии данных о российских агентах в
Европе. В 2010 году в результате обмена шпионами между США и
Россией Скрипаля помиловали. В рамках этого же обмена в Россию
вернулась шпионка Анна Чапман. Скрипалю предоставили убежище в
Великобритании.
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