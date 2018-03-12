Американское космическое агентство предложило правительству США использовать огромные ядерные боеголовки для уничтожения опасных астероидов и создать для этих целей специальное подразделение из кораблей, которые будут компетентны в этом вопросе.

Так, космическое тело «Бенну», которое в настоящий момент находится в районе Солнца, может упасть на Землю примерно через 100 лет.

Этот астероид пока передвигается в космическом пространстве на безопасном расстоянии от нашей планеты, но примерно из 2700 шансов один может оказаться катастрофическим для Земли.

Специалисты американского агентства разработали проект, в рамках которого планируется запустить в космос почти 9-тонный корабль.

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